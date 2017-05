16. svibanj 2017.

Slavko Vranjković Sacerdos

Naš život je prepun susreta. Jedni nas obogaćuju, od njih živimo, drugi upotpunjuju ili opterećuju. Neke čekamo s radošću. Zbog nekih, ponekad, mijenjamo put. U čekanju je napetost, budnost, spremnost i sve što uz to ide. To su osobine vremena došašća.

Susret s Bogom jedan je od najvećih dosega čovjeka. On je osoban, nije kolektivan. Nije »naš«, nego »moj«. Biblija, knjiga susreta, svjedoči o »čežnji za licem« i o Bogu koji »ne skriva lice«.

Zvali su ga, a premalo osluškivali. Istina, znali su o Njegovu putu, a držali su se svojega. To da Boga nisu sreli na svom putu: straha, nesigurnosti i sebičnosti, iako znaju Njegove putove i putokaze, njemu pripisuju. Čini im se da je On odabrao krivi smjer pa je i naše lutanje »volja Njegova«.

Na kraju ljutnja. »Zašto, Gospodine, zašto nas puštaš da s tvojih putova lutamo?« Zar je Bog kriv za našu malovjernost, ili vodstvo Crkve, svećenik? Nažalost, istina, mi smo ponekad jedni drugima zapreka jer kako kaže II. vatikanski koncil »lice Boga više skrivamo nego otkrivamo«. Mnogi ostare gledajući u nebo, »čitaju njegove tragove« u prirodi. Od toga su napravili nauk, filozofske pokrete. Zaboravili su da je nebo u čovjeku, da se u tome posvećenom prostoru događa susret prolaznog i neprolaznog, smrtnosti i vječnosti. Znanstvenih metoda nema, niti se njima možemo poslužiti. Preostaje »vjera nada i ljubav, to troje«, kako je pisao Pavao. S Bogom nema planiranog susreta. On se dogodi kad je to Njemu volja, jer vjera je dar.

Bog nas traži i kad mi njega ne tražimo i »ljubi, prije nego smo mi njega ljubili«. Isus je rekao. »Ja sam put, istina i život!« Očito da se Bogu Ocu dolazi samo po njemu. Tko ima Sina ima i Oca.

Neki odgađaju susret. Uvijek »imaju vremena«. Upravo: boje se, ne vjeruju da se u »Njemu možemo obogatiti u svemu«, kako tvrdi Pavao. Koliko je danas na cijeni čovjek Bogom bogat? Koliko se on ponosi tim bogatstvom? Isus je dao jasna pravila susreta upozoravajući na opasnost, pogubnost »sna« iz kojega se neki nikad neće probuditi. Mi odlučujemo o svakodnevnim susretima u molitvi, euharistiji, bližnjima, u kojima prepoznajemo »njegovo lice«. Otvori dušu dok imaš ovo darovano vrijeme, »jer ne znate kad je čas«. Isus opominje: »Budni budite!«

Prepusti se susretu da te On oblikuje. »Jer on je naš otac, lončar, a mi smo glina.« Oni koji su duhovno budni bdiju i dalje vide, preko obzora, do vječnosti.