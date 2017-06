16. lipanj 2017.

Ivan Dodlek

Danas je svima poznata kratica SOS kao simbol opasnosti i poziv za pomoć. Samuel Morse (1791-1872), inače vrsni slikar i povjesničar umjetnosti, imao je jedan hobi: u slobodno je vrijeme učio elektricitet. Pronašao je električni telegrafski aparat, a tri godine kasnije smislio je posebni sustav crtica i točkica s kojim je mogao slati poruke na daljinu. Tako je nastalo tzv. Morseovo pismo koje je ubrzo našlo primjenu u pomorskom prometu. To je naročito bilo važno za brodove koji su se nalazili na »debelom« moru i koji bi iznenada zapali u kakvu nevolju, ali bi bili u stanju zatražiti pomoć kraticom SOS - (save our ship) »spasite naš brod«. U nekoj drugoj prilici apel bi bio protumačen kao »spasite naše duše« (save our souls). Sve se to postizalo na taj način što bi se otkucale tri točkice, pa tri crtice i opet tri točkice (. . . - - - . . .).

Jedan od prvih kršćanskih simbola po kojem su se kršćani prepoznavali u vremenu progona kad nisu smjeli javno ispovijedati svoju vjeru bila je riba. Na grčkom jeziku riba je ICHTHYS. Pojedina slova zapravo su početna slova sljedećih riječi: Isus (Iesus) Krist (Christos) Božji (Theu) Sin (Yios) Spasitelj (Soter). Riba je bila tajni simbol pripadnosti kršćanstvu, a ujedno i ispovijest vjere u jedinog Spasitelja.

U svakodnevnoj plovidbi morima ovog života možemo naići na različite opasne situacije na našim životnim brodovima kad moramo posegnuti za Morseovim pismom i nekako odaslati poziv upomoć i zato na sve moguće načine šaljemo SOS - »spasite naše duše« (save our souls). Na naš SOS prilaze nam drugi brodovi koji odgovaraju sa svojim sustavom crtica i točkica. Tako imamo HNB, HPB, RBA i PBZ crtice i točkice gotovinskih spasonosnih kredita. Jave se i HTV, RTL i NOVA sa svojim crticama i točkicama. To su izvješća s lica mjesta nekoga crnog i nemilog, ali »zanimljivog« događaja. Tu je i odgovor MTV-a i sličnih TV-a sa svojom zabavnom varijantom crtica i točkica.

No poziv je bio: »Spasite naše duše!« Zahvalni svim tim brodovima koji nam prilaze i žele nam pomoći prema svojim mogućnostima, kršćani će se ipak zagledati u dubinu mora života koja je jedina kadra odgovoriti na konkretno upućeni SOS. Jer u dubinama životnog mora nazire se riba. Za kršćansku zajednicu i pojedinca ona je i danas simbol vjere i nade u olujama besmisla, zlobe i nepravde. Simbol je to koji i danas progovara: Isus Krist Božji Sin Spasitelj.