1. siječanj 2017.

fra Ljubomir Šimunović

Služenje Božje Riječi ispunjenje nalazi u službi potrebnima.

Siromasi su potrebni kruha i ruha, ali i oni koji su gladni kruha ljubavi, žedni vode nježnosti, potrebni riječi hranjivih toplinom prihvaćanja.

On ljubi pravdu i pravo.

I dostojno je i pravedno dati svakome ono što mu pripada.

Nama pripada ljubav Božja. Imamo je. Isus ju je na križu, svojim uskrsnućem, uzašašćem i slanjem Duha Svetoga tako obilno pokazao.

Ostao je s nama. Svaki dan nam uvijek iznova potvrđuje da smo dragocjeni u njegovim očima.



Za nas ima planove svoje ljubavi koji ne blijede čak ni onda kada naš dobrota izblijedi.

Liječi nas oproštenjem. Prati povjerenjem!

Prati nas strpljivo darujući nam sve ono što nam je potrebno na putu kroz naše dane.

Našim bližnjima pripada naša ljubav.

Koliko, kako i da li je uopće darujemo. Jesmo li sebe pretvorili u dar i tako postali sebedarje ili smo zadovoljni time što sebe ljubimo i plivamo u sebeljublju?

Zajedništvo je moguće uz (pre)poznavanje i uvažavanje drugog.

Svaki kamen u građevini poštuje onaj na koji se naslanja. Po njemu i preko njega dobiva čvrstoću, stabilnost i stalnost.

Velikodušno prima i dopušta da se na njega nasloni drugi. Prima ga otvorenošću srca.



Zajedništvo je čudo Duha Svetoga. Suosjećanje rađa pažnju, pažnja nježnost, nježnost obazrivost, obazrivost ljubav, ljubav zajedništvo!

Strah paralizira oduzimajući radost. Stoga Isus kaže «neka se ne uznemiruje srce vaše».

A odmah kaže i kako se osloboditi straha:«Vjerujte!» Vjera i povjerenje lijek su protiv straha i zabrinutosti.

U svjetlu povjerenja ima smisla koračati životnom stazom pa i onda kada je ona kamenita i bremenita. I tvrda staza rađa radost. I ona je obasjana svjetlom ljubavi. Miriše blizinom neba. I na njoj raste cvijeće.

Daruj umjesto da grozničavo zahtijevaš! Imaj povjerenja u druge umjesto da nestrpljivo tražiš!



Služi umjesto da ti služe! Blagoslivljaj umjesto da proklinješ!



Ne budi nikada zadovoljan s nesavršenim ali uvijek iznova budi svjestan da je Bog s nama veoma strpljiv!

Tada ćeš obasjan svjetlom Božje dobrote moći: na grubost uzvratiti blagošću, na okrutnost nježnom snagom, na dvosmislenost bistrinom, na podsmjeh vedrinom, na sebeljublje sebedarjem, na laž istinom, na hladnoću toplinom, na licemjerje skladom, na nepravdu pravednošću, na ravnodušnost zauzetošću, na nerazumijevanje prihvaćanjem, na osudu praštanjem, na ravnodušnost suosjećanjem!

I vidjet ćeš da je dobro činiti dobro! I milost je ići za Njim.



Njegov put vodi u dno srca koje je otvoreno do kraja jer nas ljubi bez kraja. Njegova istina oslobađa. Liječi sve naše rane.

Iscjeljuje sve boli naše duše. On je put koji je istina ,a vodi u život!



Ime me je Isus Krist.



U svome imenu nosi istinu kako Bog spašava!

Urezani smo u dlan njegova srca!