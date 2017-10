14. listopad 2017.

Rajko Bundalo

Znaj da nisi sam na svijetu. Uvijek je Bog tvoj uz tebe.

Od začeća do Posljednjeg Suda, On netremice u te gleda i iščekuje radost svoju u tebi, iščekuje tvoje povjerenje i tvoju vječnu ljubav, iščekuje tvoj neopozivi "Da, Oče. Neka bude volja Tvoja. Neka dođe Kraljevstvo Tvoje, jer Tvoja je volja život moj i Tvoje je Kraljevstvo radost

moja."

Sastao si se s mnoštvom stvorenja i rastao od njih. U talogu sjećanja još jedva koga nazireš. Uzalud su bile sve tvoje ljubavi, od kojih se ne živi. Samo bol i gubitak su skrile u svoj osmijeh zamamni. Da, ako s Bogom nisi, uzalud je sve čemu se ovdje raduješ i nadaš.

U Bogu je sva prošlost i budućnost, sva sadašnjost tvoja. On obnavlja što je prohujalo i zapovijeda izmjenu vremena. Ljubi Ga i On će ti sve drago natrag donijeti i svim utvarama otkriti lice, da srce ne mučiš čežnjom za nedostojnima. Prikloni se vječnom Srcu njegovu i uči se ljubiti mudro i strpljivo poput Njega, u savršenoj pravednosti i blagosti kojoj nema mane. Od Njega se ne rastani nikada jer samo je to pravi rastanak koji svu vječnost traje.

O uskrsnuću mrtvih vidjet ćeš sve one koje ti je smrt ugrabila. Po obraćenju grešnika vratit će ti se ljubljeni tvoji koji su te uvredama izranili. On samo ima lijek tvome srcu; zato se kloni pravde zemaljske. Njegov je tijek vremena i svaka staza ljudska završava pred Licem njegovim. Sud je njegov neopoziv i dostižan i presuda savršeno pravedna. Život svoj položio je za tebe da te zaštiti od pravedne srdžbe svoje na svaki grijeh i pružio ti Duha svoje pravednosti, po vjeri u Isusa Otkupitelja, da se bez straha vratiš kao dijete njegovo, u Dan kad svijet bude suđen. Ne boj se Njega. Boj se svoje mlakosti

na putu obraćenja, na putu povratka.