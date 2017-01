4. siječanj 2017.

Damir Orlić

Bog je želio stvoriti čovjeka sa savršenom i čistom naravi, ali je čovjek takvu narav "oštetio" prvim grijehom. Iako pozvan na savršenstvo, čovjek na hodu prema Njemu mora se boriti sa svojom naravi.



Slično kao što se Jakov borio one noći. Narav ranjena grijehom ima nagnuća koja ponekad prevladaju i čine da opet radimo grijeh, a čak da skoro i nismo svjesni da radimo nešto što nije dobro za nas same. Možda je najbolje to prispodobiti s alkoholičarem, koji iako ima cirozu jetre i dalje pije jer ima nagnuće na alkohol. Netko trijezan, uočava to, ali alkoholičar ne. No ne odnosi se ovo samo na prekomjerno konzumiranje alkohola.



Ima jedna priča o sv. Franji i vuku. Veli priča da je vuk obilazio sela i da je napadao blago i ljude, te su jednoga dana seljaci odlučili ubiti vuka. No sv. Franjo se tome usprotivio i dogovorio se sa seljacima da to ne rade. On je sklopio savez s "bratom" vukom, teko da je vuk dobivao nešto mesa od seljaka, a zauzvrat nije napadao blago i ljude.



Priča gotovo da bi se mogla ugurati u ekološke okvire. No priča govorio o naravi vuka. Vuk ima narav, koju se ne može na silu mjenjati. Vuka se može ubiti, no sv. Franjo je mudar. On zna da narav nije lako promjeniti, ali je svjestan da se stvari mogu tako urediti da "šteta" bude što manja. U svakom slučaju ako i nije mogao mjenjati narav brata vuka, sv. Franjo se odlučio da na ovaj način "posreduje" u mjenjanju naravi brace - seljaka.



No konačnu i savršenu narav čovjek može dobiti ne svojom dobrom voljom, nego samo kao dar Duha, no od čovjeka se traži spremnost da taj dar prihvati.