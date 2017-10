24. listopad 2017.

s Ljiljana Radošević

Mnoštvo crnih prognoza ne daje čovjeku ni da slobodno diše. Umori, tjeskobe, brige, salijeću nas svaki dan. Ponekad čovjeku trgaju i san. Pa i vlastiti životni promašaji: skršena prijateljstva, nezadovoljstvo sa zvanjem, službom, razočaranje u djeci, brak u rasulu... mogu stvoriti u nama osjećaj promašenosti, krša i loma. Što činim s Krhotinama? Možda se rezignirano povlačim, stvaram oko sebe »zaštitne omotače«, kritiziram, gnjevim se ili čak padam u očaj... Isus je pokušao sastavljati krhotine. To je bio njegov životni poziv. Od promašenih, skršenih ljudskih sudbina podizao je osobe, osobe koje započinju s novom nadom, osobe koje otkrivaju dobro u samima sebi, osobe koje kroz život idu s novom snagom i željom za obraćenjem: carinik, gubavac, opsjednuti, Marija Magdalena, apostoli...

I meni krhotine mogu nešto važno pokazati: kad opazim suzu na nečijem oku, tog časa mogu osjetiti njegov zov za pomoć. To mi može biti znakom da se u toj duši nešto slama. Od ruševina i krša bombardiranih gradova nakon rata podizala su se brda ruševina. Tamo gdje ih se dobro iskoristilo - uredilo i zasadilo zelenilom — danas je raj za ljude koji traže osvježenje. Ne mogu li krš i ruševine nekih mojih predodžbi biti nekome spasonosni?

»Današnji dan ne započinji krhotinama od jučer! Jučerašnji dan — svi dani i sve godine — minuli su, pokopani u vremenu. U njima više ništa ne možeš promijeniti! Je li bilo krša i loma? Ne uzimaj ih sa sobom jer ranjavat će te dan za danom. Na koncu nećeš moći živjeti.

Ima krhotina kojih se možeš riješiti staviš li ih u Božje ruke. Ima krhotina koje možeš spasiti ako uistinu oprostiš. A ima krhotina koje ne možeš spasiti ni pod cijenu ikoje ljubavi. Te moraš ostaviti na miru !« (Phil Bosmans)

Tako i »izgubljeni sin« treba zaboraviti sve lomove, jer mu je milosrdni otac sve oprostio i darovao mu mogućnost novog početka.

»Hvala Gospodine, što danas živim s tobom, što me uzimaš takvim kakav sam izrastao. Hvala što s tobom nadvladavam krhotine i što s tobom danomice iznova započinjem«