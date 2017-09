23. rujan 2017.

Damir Orlić

Neobično važno je naučiti slušati, no teško je slušati ako se nalazite okruženi bukom. Tempo i način današnjeg života tako je pun informacija, da je praktično nemoguće kvalitetno obraditi sve što čujemo i vidimo. Svakako danas tome doprinose i mediji poput televizije, ali svakako i Internet. Stoga se kvaliteta obrade informacija, pretočila u kvantitetu. Količina informacija i njihova direktna profitabilnost tj. tržišna vrijednost postadoše jedina mjerila vrijednosti. Dapače ne samo to, nego te informacije zahvatiše i promjeniše mjerila i norme života. Gotovo do te mjere da je moguće govoriti o čovjeku informacijskog doba. No čovjek tog doba je čovjek buke. Možda bi ga tebalo zamisliti pomalo osamljenog i izgubljenog među silinim informacijama.

Svaki čovjek je potreban duhovnog trenutka tišine, vremena izdvojenog samo za sebe, za svoj duhovni napredak. Onog trenutka molitve u skrovitosti vlastite sobe, o kojem priča Isus. Nije to nikakva egoističnost. Jer što vrijedi čovjeku da poput Fausta sve dobije, a sebe izgubi? Što vrijedi čovjeku da zadobije cijeli svijet i sve informacije, ako sebe izgubi. A vrlo lako je sebe zagubiti, u šarenilu informacijskog kozmosa.

Stoga posvetite sebi nekoliko trenutaka na dan. Ako tako pažljivo održavate svoj stan čistim, pomno mjenjate motorno ulje svoga automobila, a svoje računalo stalno osvježavate driverima i softwareom, sjetite se da ste i vi sami potrebni "održavanja". Stoga odvojite vremena da odete u osamu i da kroz molitvu i tišinu srca osluškujete što vam Otac nebeski govori. Ako i ne čujete iz prve, nemojte se obeshrabriti. Buka ovoga svijeta je prevelika. Budite strpljivi, vaš vas Otac čuje i prije nego išta kažete. Čuje vas u savršenoj tišini, kakvu bi i vama htio dati, da i vi Njega čujete.