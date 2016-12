31. prosinac 2016.

dr. Milan Špehar

Tek kad u sobu uđu sunčane zrake, vidimo da u zraku ima - i ostaje prašine i kad smo sobu detaljno očistili. Čestice prašine nikad nećemo iz nje izvući, nego ćemo zajedno s njima i dalje živjeti. I moguće je tako živjeti! Ako ne želimo biti bolji, nećemo biti bolji. Ako ne želimo manje griješiti, nećemo manje griješiti.



Ali mi nikad u životu nećemo uspjeti postati bez grijeha. Uostalom, naš je prvi cilj biti u Božjoj blizini. K njemu ne možemo prići kakvi nismo, nego kakvi jesmo, što on jako dobro zna. Mi ćemo uvijek na ovoj zemlji živjeti određenu napetost. Ako želimo istinski živjeti, mi moramo prihvatiti dijalektiku života. Svi oni što propovijedaju nirvanu, svi oni što nam obećavaju iščupati iz nas sve zlo i sva zla nagnuća i učiniti nas bezgrešnima, svi su oni lažni proroci, pa makar nicali u samome kršćanstvu.



I pogani sve to isto žele. Stoga se ti proroci ne razlikuju od pogana. Naš Bog u Isusu Kristu progovara drugačije: Pustite korov i pšenicu zajedno rasti (usp. Mt 13, 29). Pavao je to jako dobro osjetio nakon što se je poganski, farizejski borio protiv svojih slabosti. Znamo iz njegovih pisama da je bio i ostao teškoga karaktera. Nije lako bilo s njim. Zato su ga mnogi suradnici ostavili.



Pavao nije uspio postati savršen, niti je Gospodin uslišio njegovu molitvu da ga oslobodi određenoga trna, ali je postao velik onoga trenutka kad je uvidio da se ipak neće moći hvaliti svojim krepostima, svojom bezgrešnošću, svojim savršenstvom, jer, jednostavno, svega toga nema. Još je veći postao kad je shvatio da se ipak ima nečim pohvaliti: svojim slabostima (usp. 2 Kor 12, 5. 9). Premda se nije oslobodio grijeha i grešnosti, tek je sada mogao uzviknuti kao slobodan čovjek: »Jer kad sam slab, onda sam jak« (2 Kor 12, 10).



Napetosti i strasti u nama su životna i životvorna snaga. Samo napetost može nešto stvoriti. Umjetničko djelo nastaje samo onda kad je napetost na vrhuncu. I još nešto! Umjetničko djelo nastaje povezivanjem i pozitivnoga i negativnoga. »Povezanost nužnoga sa slobodom, ograničenoga s neograničenim, sjetilnoga sa svetim« (Holderlin).



Pustimo suprotnosti u našemu životu! Ako ne smetaju Gospodinu, ni nama ne smiju smetati! I u ograničenome životu odražava se neograničenost. Napetosti nas čine budnima. Neuspjesi u nama bude boj za uspjehe. To znači da mi ne trebamo prestati težiti k tome da budemo bolji.



Nismo li već bolji kad, poput Pavla, prihvatimo stvarnost svojih negativnosti i s njima računamo!